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Ursula von der Leyen Ukrayna'ya gidiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gideceği belirtildi.

Avrupa 05.04.2022, 12:26
Ursula von der Leyen Ukrayna'ya gidiyor

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, von der Leyen'e AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de eşlik edeceğini bildirdi.

Ziyaretin detaylarıyla ilgili bilgi henüz verilmedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da geçen hafta Kiev'e giderek resmi temaslarda bulunmuştu.

#Ursula von der Leyen #Ukrayna
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