Uygur Türkü'nden Çin'e açık mektup: Ailem nerede?

Türkiye ve dünyada birçok Doğu Türkistanlı, Çin’in yurt dışı temsilcilikleri önünde eylem yapıyor. Doğu Türkistanlılar, yıllardır haber alamadıkları aileleri hakkında Çin hükumetinden bilgi talep ediyor. Doğu Türkistan’da Çin’in soykırıma varan insan hakları ihlallerini Avrupa’nın ortasındaki Amsterdam’da tek başına duyuran Uygur Türkü Abdürrahim Geni (Abdurehim Gheni), bu kez aile üyeleri hakkında Çin hükumetine açık mektup yazdı. Uygur aktivist Geni, “Aile bireylerimden 19 kişinin ortadan kaybolması Çin’in Uygurlara karşı uyguladığı soykırımın canlı kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Uygur Türkü aktivist Abdurehim Geni, Hollanda’nın Amsterdam kentindeki Dam Meydanı’nda iki seneyi aşkındır Doğu Türkistan’daki sistematik baskı ve asimilasyon politikalarına ve yaşanan insan hakları ihlallerine karşı protesto gösterisi yapıyor. Doğu Türkistan’daki ailesinden yıllardır haber alamayan Geni, son çareyi Çin’in Amsterdam Başkonsolosluğuna başvurmakta bulmuştu. Çin diplomatlarının şikayeti sonrası eylem yaptığı başkonsolosluk binasından kovularak gözaltına alınmıştı. Olayın anlaşılmasıyla salıverilen Uygur aktivist, ailesi hakkında bilgi talep etmeye ve tek başına Amsterdam’da aile nöbeti tutmaya devam ediyor. Çin hükumetine açık mektup yazan Doğu Türkistanlı toplama kampı kamp mağduru, aile üyeleri hakkındaki taleplerini QHA ile paylaştı.

'Çin yönetimi, ailem nerede?'

İşte Doğu Türkistanlı Abdurehim Gheni’nin mektubu:

“Adım Abdurehim Gheni, eşim ve 3 çocuğumla beraber Hollanda’da yaşıyoruz. 23 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Doğu Türkistan’da yaşayan aile bireylerimden 19 kişi ile irtibat kuramıyorum. Onların hayatta olup olmadıkları, toplama kampında veya hapiste olup olmadıkları hakkında hiçbir bilgim yok.

Aile bireylerim hakkında diplomatik kanallar aracılığı ile bilgi alabilmek için Hollanda Kralı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanlığı’na yazı gönderdim. Onlar adıma Çin Büyükelçiliği ile irtibata geçmiş, aile bireylerimin kimlikleri hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgi istediler, elimde olan tüm bilgileri paylaşmama rağmen Çinli yetkililerden henüz bir geri dönüş yapılmamıştır.

24 Eylül 2020 tarihinde teslim aldığım Çinli otoritelerin Hollanda Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile tarafıma göndermiş olduğu mektupta, aile bireylerimden 5 kişinin ayrı ayrı olarak 3 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldığını, diğer akrabalarımın ise ‘özgürce yaşamakta’ olduğu belirtilmişti.

Kardeşim Abdukerim aracılığı ile diğer akrabalarımla konuşmaya çalıştım, ancak buna muvaffak olamadım. Çinli yetkililerin diğer 14 akrabamın iyi ve özgür olduğu hakkında söylediklerine inanmıyorum. Eğer onlar özgür iseler Çinli otoriteler niçin onların benimle telefon görüşmesi yapmasına izin vermiyorlar? Acı olanı ise akrabalarımın başına gelenler ve benim durumum olağandışı bir örnek olmayıp aksine Doğu Türkistan’daki Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız vb. ailelerin başına gelen sıradan bir olaydır.

Ey Çin hükümeti, sana sorarım, benim aile bireylerimden 19 kişi şu an nerede? Aile bireylerimin ortadan kaybolması, milyonlarca Uygur’un Çin soykırımına maruz kaldığının canlı kanıtıdır.“

Dam Meydan'ına her hafta başka bir aile geliyor

2018 yılından bu yana Çin’in Doğu Türkistan’daki ağır hak ihlallerine tepki göstermek için Amsterdam Dam Meydanı’nda gösteri yapan Uygur Türkü Abdurehim Gheni, turistlerin sıklıkla uğradığı Dam Meydanı’nda her hafta sonu yaptığı gösteride, bölgede yaşananları anlatan pankartlarla Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekmeye çalışıyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı