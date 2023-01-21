Uygurlar'ın İngiltere davasında ret kararı

Uygurlar tarafından İngiliz hükümeti aleyhine açılan davada mahkeme kararını verdi. Dünya Uygur Kongresi tarafından açılan davada, Doğu Türkistan'da üretilen pamuğa İngiliz hükümeti tarafından yaptırım uygulanması talep edilmişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Uygur İnsan hakları grubunun, Doğu Türkistan'da üretilen pamuğun ithalatını soruşturmadığı gerekçesiyle hükümete karşı açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi.

EuroNews'te yer alan habere göre sürgündeki Uygur insan hakları örgütlerinin uluslararası çatı yapısı konumundaki Dünya Uygur Kongresi (WUC), ekim ayında Londra Yüksek Mahkemesi'nde İngiltere İçişleri Bakanlığı, Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ile Ulusal Suç Ajansı (NCA) aleyhine dava açmıştı.

WUC, "köle emeği" olarak tanımladığı dava kapsamında İngiltere hükümetini, Doğu Türkistan'dan ithal edilen pamuğun "ithalat şeklini hukuka aykırı bir şekilde soruşturmamakla" suçlamıştı.

Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, Yargıç Ian Dove yazılı kararla, WUC'un itiraz gerekçelerini reddettiğini bildirdi.

"PAMUKLARI ZORLA ÇALIŞTIRILAN İNSANLAR ÜRETİYOR"

Dove, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (Doğu Türkistan) tutuklu ve hapishane işçiliğinin yanı sıra zorla çalıştırma yoluyla pamuk üretildiğine dair açık ve tartışmasız kanıtlar" olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın cezaevlerinde üretilen yabancı mallara ilişkin yasaya yaklaşımının zaten "yasal açıdan sağlam" olduğu, Gelir ve Gümrük İdaresi ile Ulusal Suç Ajansı'nın suç gelirlerine ilişkin kanun görüşünün de doğru olduğuna hükmetti.

Yargıç Dove, "Davanın sonucu, bölgedeki pamuk endüstrisinde insan hakları ihlalleri ve zorla çalıştırma sömürüsünü içeren açık ve yaygın suiistimaller olduğuna dair kanıtlardaki fikir birliğini hiçbir şekilde zayıflatmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

İnsan hakları grupları Pekin'i, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurlara yönelik, kamplarda zorla çalıştırma da dahil, hak ihlali yapmakla suçluyor. Pekin ise hak ihlali suçlamalarını şiddetle reddediyor.

WUC geçen yıl ekim ayında İçişleri Bakanlığı'nın yabancı cezaevlerinde üretilen malların ithalatına ilişkin bir soruşturma başlatmayı haksız yere reddettiğini ve HMRC ile NCA'nın Doğu Türkistan'dan gelen pamuğun "suç malı" olup olmadığını araştırmada başarısız olduğunu bildirmişti.

İngiliz hükümetini temsil eden avukatlar, malların yabancı bir cezaevinde üretilip üretilmediğini araştırmak için "iddia edilen suç ile söz konusu ürün arasında" açık bir bağlantı olması gerektiğini savunuyor.

Washington merkezli Küresel Politika Merkezi (Center for Global Policy) tarafından daha önce yayınlanan bir raporda Doğu Türkistan'da en az 570 bin Uygur Türkünün pamuk tarlalarında devlet tarafından zorla çalıştırıldığını ortaya koymuştu.

İngiltere, Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerini "soykırım" olarak tanıyan ülkelerden biri.