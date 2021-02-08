Rusya'dan Kırım'da tehlikeli hamle

Rusya, işgal altındaki Kırım’da askeri teçhizat, mühimmat depoları ve nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçakları için havalimanı inşa etti. Ayrıca Kremlin yönetimi, Kırım’a en az 8 S-400 füze savunma sistemi konuşlandırdı.

Ukrayna ulusal uzay programının yapılmasından sorumlu kurumlardan biri olan Ulusal Uzay Araçları Kontrol ve Test Merkezi, Krım.Realii Haber Ajansına uzaydan çekilen Kırım Yarımadası fotoğraflarının kopyalarını verdi. Fotoğraflarda, işgalci Rus ordusunun yarımadada askeri teçhizat ile mühimmat deposunu ve nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçakları için bir havalimanı inşa ettiği görüldü.

Askeri üsler ortaya çıktı

Ulusal Uzay Araçları Kontrol ve Test Merkezi tarafından sağlanan görsellerde, 2020 yılın sonunda Donuzlav gölü kıyısında bulunan Novoozernoye köyünün yakınında adeta çölün ortasında bir askeri üssün ortaya çıktığı görülüyor.

Novoozernoye köyünün uzaydan çekilen görüntüleri hakkında konuşan Ukrayna Ulusal Uzay Merkezi Bilgi ve Analiz Bölümü Başkanı Sergiy Yançevskiy, “2018 yılında bu yerde sadece harabe haline gelmiş ahırları görebilirsiniz. Öte yandan 2019-2020 yıllarında burada savaş çıkma olasılığına karşı askeri teçhizat ve mühimmat deposu inşa edildi. Örneğin seferberlik ilan edildiği zaman insanlara silah verilmeli, işte silahlar bu tür depolarda muhafaza edilir. Yüzlerce topçu sistem, zırhlı araçlar ve benzer teçhizat.” ifadelerini kullandı.

Kırım'da işgalci üsleri

Bunun dışında Rusya’nın Akyar (Sivastopol) yakınlarında bir askeri tesis daha inşa ettiği öğrenildi. Uzaydan çekilen görüntülere göre, işgalciler, 2016 yılından başlayarak boş arazilerde bir düzine uydu antenine sahip radar sistemi inşa etti.

Görüntülerde yakın zaman içinde, Kerç yakınlarında Tavrida karayolu üzerinde yeni radar sistemlerinin inşa edildiğini ve en azından sekiz S-400 füze sisteminin konuşlandırıldığını görülüyor. Kezlev yakınlarında ise işgalciler 30 metre çapında bir radar konuşlandırdı.

Akyar yakınında bulunan Belbek havalimanında da büyük değişiklikler yapıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 204. Sivastopol Taktik Havacılık Tugayı Komutanı Yuliy Mamçur, Belbek Havalimanının uzaydan çekilen görüntüleri değerlendirirken işgalcilerin eski pisti söktüğünü ve onun yerine geniş ve daha uzun bir pist inşa ettiklerine dikkat çekti. Mamçur, “2014 yılında tesisin altyapısı en yüksek gereksinimleri karşılıyordu. AN-124 Ruslan gibi ağır uçakları da karşılayabilirdik. Bundan dolayı havalimanının sivil ihtiyaçları için değil, Tu-160 bombardıman uçaklarının (Tu-160 nükleer kapasiteye sahip stratejik bombardıman uçağı) inişi için hazırladıklarını düşünüyorum. Bu havalimanı kesinlikle sivil altyapıyı geliştirmek amacıyla yenilenmiyor, askeri ihtiyaçlar için donatılıyor.” diye kaydetti.

Askeri pistler bombardıman uçakları için mi hazırlanıyor?

Ukrayna Ulusal Uzay Merkezi uzmanları da Belbek Havalimanının nükleer kapasiteye sahip stratejik bombardıman uçakları için hazırlandığını düşünüyor. Yeni pist inşa etmek için işgalciler havalimanı yakınlarında bir beton fabrikası kurdu. Ayrıca pist her sene toprak kaymalarına maruz kalan 70 metrelik uçuruma 200 metre kadar yaklaştırıldı.

Ukrayna Ulusal Uzay Merkezi Bilgi ve Analiz Bölümü Başkanı Sergiy Yançevskiy, “Pistin uzatılması ve sağlamlaştırılması havalimanının bundan sonra tüm tip hava araçları kabul edebileceğine işaret ediyor. Nükleer kapasiteye sahip uçaklar da buna dahil.” diye vurguladı.

Daha önce işgalci yönetim sivil havalimanı inşa etme bahanesini ileri sürerek Belbek Havalimanında büyük inşaatının başladığını açıklamıştı. Ancak Belbek’te bir sivil havalimanı açılmadı. Öte yandan görüntülere göre havalimanında 35 Su-30 ve Su-35 savaş uçağı konuşlandırılıyor.

Bunlar dışında uzayda çekilen görüntülerde Kırım’da inşa edilen onlarca askeri bina tespit edildi. Ukrayna Ulusal Uzay Merkezi ayrıca işgalcilerin Hersones Burnunda yeni Voronej tipi radar istasyonunu inşa ettiğini belirtti.

Ukraynalı uzmanlar 2014 yılından beri Rusya’nın genel olarak Kırım’daki askeri potansiyelini iki katından fazla artırdığını kaydediyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 15:30