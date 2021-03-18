Okul, diz boyu etek giymeyen Müslüman öğrencinin ailesini tehdit etti

İngiltere’de uzun etek giyen Müslüman öğrencinin ailesini mahkemeye vermekle tehdit eden okul yönetiminden geri adım geldi.

Londra'nın batısındaki Uxbridge Lisesi'nde okuyan 12 yaşındaki Siham Hamud, Aralık 2020'de diz boyu etek giymediği için her gün eve gönderilmesinin ardından dini inançları nedeniyle zorbalığa uğradığını ve sadece daha kısa bir etek giydiğinde geri gelmesinin istendiğini söylemişti.

Okul yönetimi ayrıca, kızlarının izinsiz devamsızlık yapmasına yol açtıkları gerekçesiyle Hamud ailesini mahkemeye vermekle tehdit etmişti. Ancak Siham'ın ailesi, kısa boy eteklerin dini inançlarına aykırı olduğunu belirterek okul idaresinin sergilediği tutuma itiraz etmişti.

Guardian'ın haberine göre aileyi yargıyla tehdit eden okul yönetimi, üç ay sonra geri adım atarak meseleyi mahkemeye taşımama kararı aldı.

Siham'ın babası İdris Hamud, zor bir dönem geçirdiklerini belirterek bu kararla rahatladıklarını söyledi.

Hamud, aile avukatları Mishcon de Reya aracılığıyla yaptığı açıklamada, endişelerinin okul tarafından dikkate alınmasından memnun olduklarını belirtti:

Siham, okul üniformasının tarzına uygun olacak şekilde ayak bileği uzunluğunda bir etek giyerek okula devam edebileceği için çok mutluyuz… Adil ve olumlu bir sonuca varmaya istekli oldukları için okula teşekkür ediyoruz. Zor bir dönem oldu ve şimdi meselenin sonuçlandırılmasına sevindik. Topluluğumuzdan aldığımız destek için minnettarız.

Açıklamada ayrıca, okulun aileye bir özür mektubu gönderdiği ve Siham'ın okula gidemediği süre için yasal işlem başlatılmayacağını doğruladığı kaydedildi.

Telegraph'ın haberine göre, ocak ayında yaptığı bir açıklamada başından geçenler nedeniyle zorbalığa uğradığını belirten kız öğrenci, "Bana yapılanlar kendimi dışlanmış hissettiriyor çünkü arkadaşlarımı göremiyorum. Beni dinim yüzünden kabul etmiyorlar ve bu yanlış. İnancımın gereğine göre giyinemeyeceğim için kafam karıştı ve rahatsız oldum" demişti.

Okula yıllardır ayak bileğine kadar etek giyerek giden Siham aralık ayında öğretmenleri ona kıyafetlerinin yanlış olduğunu söylediğinde şaşkınlık yaşamıştı. Zira Uxbridge Lisesi, kız öğrencilerin okula resmi forma tedarikçisinden alınmış siyah pantolon veya siyah pileli etekle gelmesi gerektiği yönünde bir karar almıştı.

Etek boyunun daha da kısalacağını gösteren bu kuralın aslında iki yıl önce yürürlüğe girdiği ancak Siham'ın aralık ayında okul tarafından uyarılıp eve gönderilinceye kadar böyle bir değişiklikten haberdar olmadığı belirtilmişti.