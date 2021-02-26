Belçika'da Kovid-19'dan toplam can kaybı 22 bini geçti

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün ülke genelindeki yeni koronavirüs verilerini paylaştı.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, salgının başından bu yana 763 bin 885 vaka kaydedildi. Yeni günlük ortalama vaka sayısı ise 2 bin 293 oldu.

Ekim ayında ikinci dalganın başladığı ülkede kasım başında günlük yeni vaka sayısı 15 binin üzerine çıkmıştı. Ekimden beri uygulanan tedbirlerle sayılar düştü. Vaka sayıları yaklaşık 3 aydır 2 bin civarında seyrediyor.

Yıl başında başlayan aşılama kampanyasında ise şu ana kadar 461 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 296 bin kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylece ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 5'ine ilk doz aşı vurulmuş oldu.

AA