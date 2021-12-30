Vaka sayıları İspanya'da da zirveye tırmandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 6 milyon 133 bin 57'ye ulaşırken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 994 bin 330'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1773'e çıktı.

Son 24 saatte 100 bin 760 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" bugün kaydedildi.

İspanya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78 artarak 89 bin 331'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 49 bin 396'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyası kapsamında 86 milyon 646 bin 240'dan fazla doz aşı uygulandı.