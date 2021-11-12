Vakalar arttı, 3. doz şart oldu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkede giderek artan Covid-19 vakaları üzerine 18 yaş üstü yetişkinlerin üçüncü doz aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Başbakan Stoere, şu ana kadar aşı olmayı reddeden sağlık personelinin ise haftada iki kez testten geçirileceğini ve zorunlu olarak maske takmalarının isteneceğini açıkladı.

Stoere, “Aşı, Covid-19'a karşı sahip olduğumuz en önemli korumadır. Enfeksiyon önümüzdeki birkaç yıl boyunca aramızda olacak ve virüsün yayılmasını önlemek için birlikte yapabileceğimiz çok şey var.” dedi.

Sağlık Bakanı Ingvild Kjerkol ise 3. doz aşıların salgına karşı daha iyi koruma sağlayacağını ve bu sayede virüsün daha az kişiye bulaşacağını bildirdi.

Kjerkol, aşı olmayan ancak Covid-19’a yakalanmış kişilerle teması olanların kendi başlarına her gün, ya da hafta içinde gün aşırı PCR testi yaptırmalarını isteyerek. “Bu tavsiye değil, bir görev.” dedi.

Norveç’teki son rakamlara göre 18 yaş üste vatandaşların yüzde 91.5’i ilk doz, yüzde 87,2’si iki doz aşı yaptırdı.

Kaynak: Euronews