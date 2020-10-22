Vakalar hızla arttı: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri geri geliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda hızla arttığı Avrupa'da, yaz aylarında kaldırılan birçok salgın tedbiri yeniden uygulanmaya başladı.

Günlük vaka sayıları dikkate alındığında salgının ikinci dalgası ilkbahar aylarındaki ilk dalgadan daha sert geçerken, birçok ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.

Fransa'da 17 Ekim'de Avrupa'daki en yüksek günlük vaka kaydedilirken "maksimum alarm" seviyesine geçilen Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Dört hafta sürecek uygulama kapsamında, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde istisnalar hariç restoran ve iş yerlerinin kapatılması, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması kararlaştırıldı.

İspanya da gece sokağa çıkma yasağı planlıyor

Salgının başından bu yana en yüksek günlük artışın kaydedildiği İspanya'da da hükümet Kovid-19'daki vaka artış hızını durdurmak için Fransa'dakine benzer şekilde ülke genelinde gece sokağı çıkma yasağı getirerek önlemleri artırmayı planlıyor.

Başkent Madrid başta olmak üzere Navarra, Rioja, Aragon, Bask, Castilla y Leon, Katalonya ve Endülüs bölgelerinde birbirlerine benzer ek önlemler uygulanırken İspanya'daki 1700'den fazla belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirildi.

Doluluk oranları yarıya indirilen bar ve restoranların en geç saat 23.00'te, alışveriş merkezleri ve dükkanların ise saat 22.00'de kapatılması kararlaştırıldı.

İtalya'da ikinci dalgaya ilişkin endişe artıyor

Dün salgının başından beri en yüksek günlük vaka artışı görülen İtalya'da da ikinci dalgaya ilişkin endişeler artıyor.

Başbakan Giuseppe Conte'nin hafta sonu açıkladığı yeni tedbirler uyarınca restoran, bar ve kafelere yönelik saat sınırlamaları getirilirken, topyekun bir tecrit uygulamasından ziyade bölgesel kapanmalar yerel yönetimlere bırakıldı.

Lombardiya Bölgesi'nde bugünden, Campania Bölgesi'nde ise yarından itibaren 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı, başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi'nde ise yarından itibaren 00.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Sokağa çıkanların, kendi doldurdukları ve çıkma gerekçelerini belirten izin belgelerini taşıması gerekecek. Sağlık, aile durumu, acil nedenlerle sokağa çıkışlar bu belgeyle mümkün olacak ve bu durum dışındakilere 3 bin avroya kadar para cezası kesilebilecek.

İsviçre'de "yoğun bakımlarda yer kalmayacak" uyarısı

İsviçre'de federal hükümetin aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kalırken son bir aydır hızla artan vaka sayısında salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Almanya, riskli ülke veya bölgeler listesini güncelleyerek İsviçre'nin tamamını bu listeye dahil ettiğini açıkladı.

İsviçre'deki Kovid-19 Bilim Kurulu, 4 hafta içinde yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayacağı uyarısında bulunurken ülkedeki 1600 yoğun bakım odasından yarısının dolu olduğu ifade ediliyor.

Federal hükümet, OHAL ile 2-3 hafta boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmesini değerlendiriyor.

Hollanda'da "kısmi karantina", Slovenya'da "salgın durumu"

Hollanda'da 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildi, restoran ve barlar yeniden kapatıldı, toplu taşıma seferleri azaltıldı. Alkollü içecek satışı 20.00'den sonra yasaklandı, amatör spor etkinlikleri ve diğer etkinliklerin de 1 ay boyunca yapılmayacağı ifade edildi.

Slovenya'da ise hükümet 1 ay sürecek "salgın durumu" ilan etti. Salgın durumu kapsamında ülkede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Slovenya'daki 12 bölge arasında geçişlere de izin verilmiyor, açık alanlardaki toplanmalar 6 kişi ile sınırlandırıldı, dini etkinlikler ve nikah gibi toplu organizasyonlar da yasaklandı.

Almanya'da ilk kez bir kabine üyesinde Kovid-19 tespit edildi

Almanya'da dün Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Ülkede ilk kez bir kabine üyesinde virüs tespit edildi.

Geçen hafta Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla düzenlediği toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka görülen bölgelerde Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırma kararı alındı. Buna göre dükkan, lokanta, restoran ve bar gibi işletmelerin 23.00-06.00 saatleri arasında kapalı tutulması, bu saatler arasında açık olan benzin istasyonu gibi işletmelerin alkol satışı yapmaması kararlaştırıldı.

Açık alanlarda mesafe kuralının uygulanamayacağı yerlerde, maske takma zorunluluğu ve temas kısıtlanması getirilebilecek, ayrıca kapalı alanlardaki kutlama ve toplantılara en fazla 10 kişi katılabilecek.

Yunanistan'ın bazı kentlerinde sokağa çıkma kısıtlaması

Yunanistan'ın kuzeyindeki Kozani ve Kastoria kentlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. "Kritik" olarak nitelendirilen Selanik, Viotia, Larisa ve Serres gibi kentlerde ise bölgesel kısıtlamaların gündemde olduğu belirtiliyor.

Salgınla mücadele kapsamında 3 Kasım'a kadar karantina uygulanacak Çekya'da ise eczane, market ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin dışındaki perakende satış noktaları ve alışveriş merkezleri kapatıldı, açık alanda en fazla 2 kişinin birlikte hareket etmesine izin verildi. Okulların yanı sıra restoran ve kafeteryaların kapatıldığı ülkede, kamuya açık yerlerde alkol tüketimi de yasaklandı.

Salgın nedeniyle "acil durum" ilan edilen Slovakya'da, kapalı alanların yanı sıra açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Avusturya'da toplanmalara kişi sınırlandırması

Komşularına kıyasla günlük vaka sayılarının daha düşük olduğu Avusturya'da ise hükümet, özel toplantıları açık alanlarda 12, kapalı alanlarda ise 6 kişiyle sınırlandırdı. Kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu kılındığı ülkede, pazar ve fuar alanlarında da maske takmak zorunlu oldu.

Belçika'da federal hükümetin aldığı tedbirler kapsamında ülke genelindeki restoran, kafe ve barlar 1 ay kapatıldı, 00.00-05.00 saatlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ve 20.00'dan sonra alkollü içecek satışı yapılmaması kararlaştırıldı.

İngiltere'de "ulusal karantina" kararı almaktan kaçınan hükümet, virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar açıkladı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içerirken, ikinci aşamada da farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanıyor. Son aşamada ise bu önlemlerin yanı sıra bar ve restoranların kapatılması öngörülüyor.

Güney Yorkshire bölgesi de Merseyside, Lancashire ve Manchester'dan sonra son aşamaya dahil edildi.

Bulgaristan'da maske zorunluluğu

Bulgaristan'da bugünden itibaren açık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu getirildi. Başbakan Boyko Borisov'un talimatı üzerine karantina süresi 14 günden 10 güne indirilirken, karantina sonunda PCR test yaptırma zorunluluğu da kaldırıldı. Ülkede tiyatrolar yeni sezon galalarını erteledi, bazı okul ve üniversiteler uzaktan eğitimine geçti.

Polonya'da hükümet yeni sahra hastanelerinin inşa edilmesi kararı aldı, bu kapsamda Varşova Ulusal Stadyumu da sahra hastanesine dönüştürüldü. Ülkedeki restoranlar 06.00-21.00 saatlerinde hizmet verebiliyor ve kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul edebiliyor.

Toplu taşımada kapasitenin yüzde 30'u kadar hizmet verilen ülkede, yüksek öğretimde uzaktan eğitime geçildi, tüm spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA