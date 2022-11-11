Vatikan, cinsel taciz olayıyla ilgili ön soruşturma başlatacak

Vatikan'ın Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Kardinal Ricard'ın 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiğine dair itirafına ilişkin açıklama yaptı.

Kardinalin itirafıyla ilgili ön soruşturma açılması kararı verildiğini belirten Bruni, soruşturmayı yürütmesi için "tarafsız ve tecrübeli" bir yetkilinin araştırıldığını söyledi.

Bruni, son günlerde ortaya çıkan unsurlar ve kardinalin beyanı göz önüne alınarak ne olduğunun incelenmesi için ön soruşturma kararının alındığını dile getirdi.

Taciz mağduru kızın Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a iki mektup yolladığına ilişkin iddialar anımsatılarak Papa'nın bunları alıp almadığı sorulan Bruni, yanıt vermekten kaçındı.

Fransa Din Adamları Konferansı Başkanı Rahibe Veronique Margron hafta içinde yerel basına yaptığı açıklamada, taciz mağduru kızın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a biri 5 yıl önce diğeri mayıs veya haziranda iki mektup yazdığını söylemişti.

Kardinal çocuk tacizini itiraf etmişti

Fransa'da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard 7 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, "35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade etmişti.

Taciz ettiği kızla konuşarak af dilediğini aktaran Ricard, bu konuşmayı ne zaman yaptığına dair bilgi vermemişti.

Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransa'da 7 Kasım'da düzenlenen piskoposlar konferansında yaptığı konuşmada, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söylemişti.

Moulins-Beaufort, Ricard'ın da 11 piskoposun arasında olduğuna işaret etmişti.

Ricard'ın itirafı ardından, Fransa'da Marsilya Savcılığı 8 Kasım'da olaya ilişkin ön soruşturma başlatmıştı.

1980'li yıllarda Marsilya'da, başpiskoposluk idaresindeki bir bölgede rahip olarak görev yapan Ricard, Bordo Başpiskoposluğu görevinden emekliye ayrıldığı 2019'dan bu yana Digne kenti piskoposluğunda görevliydi.

Bağımsız bir komisyonun 2021'de yayımladığı rapor, Fransa'da 70 yıldır yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler veya kiliseyle bağlantılı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığını günyüzüne çıkarmıştı.