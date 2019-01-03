Vatikan'da aynı anda iki istifa

Vatikan'da ABD'li Sözcü Greg Burke ve İspanyol Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero istifa etti.

ABD'li Sözcü Greg Burke ve İspanyol Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama ile istifa ettiklerini duyurdu.

Burke'nin yerine ise Alessandro Gisotti'nin getirildiği öğrenildi.

İstifa haberini sözcü Burke ve yardımcısı Ovejoro Twitter hesaplarından duyurdu.

Burke, "Paloma ve ben istifa ettik. Vatikan'a 2012 yılında katılmıştım. Kısaca söylemek gerekirse bu deneyim büyüleyiciydi. Teşekkürler Papa. Yeni yıl, yeni maceralar" derken, yardımcısı Ovejero'da Papa'ya ithafen, "Hayatımda bir aşamayı daha bitirdim, 2.5 yıl boyunca bana gösterdiğiniz sabır ve güven için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, 14:56