Vatikan'da Haç Yolu ayini

Haç Yolu ayini Kovid-19 önlemlerinden dolayı geçen sene olduğu gibi bu sene de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla halka kapalı şekilde yapıldı.

Hristiyan inancına göre İsa Mesih'in Kudüs'teki Golgota Kayası'nda çarmıha gerilerek ölümünün adım adım ilahi ve dualarla anıldığı boş meydandaki ayini Papa yönetti.

"Haç Yolu" ayini her yıl Vatikan’a komşu Roma şehrinin simgesi tarihi amfi tiyatro Kolezyum'un önünde inananlarla birlikte icra ediliyordu.