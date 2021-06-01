Vatikan, yetişkinlerin kilise tarafından cinsel istismarını 'artık' suç sayacak

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik Kilisesi Kanunu'nu, reşit olmayanların ve savunmasız yetişkinlerin din adamları tarafından cinsel istismarını açıkça suç sayan biçimde değiştirdi.

Vatikan'da, 14 yıl süren çalışmanın ardından belirlenen yeni hükümler, Katolik Kilisesi Kanunu'nun revize edilmiş ceza yasası kısmına eklendi.

Kilise'nin cinsel istismarla mücadeledeki eksikliklerine hitap eden en önemli değişiklikler, 1395 ve 1398 sayılı maddelerde yer aldı.

Yeni hükümler, yetişkinlerin de yetkilerini suistimal eden din adamlarının kurbanı olabileceğini ve kilise hizmetindekilerin, reşit olmayanların yanı sıra yetişkinleri istismarının da cezalandırılabileceğini kabul ediyor.

Bu, Papa 2. John Paul tarafından 25 Ocak 1983'te ilan edilen Katolik Kilisesi Kanunu'nda en geniş kapsamlı revizyon oldu.

Papa Franciscus, 2019'da çıkardığı bir kararla Kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

AA