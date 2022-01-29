Venezuela Petrol Bakanı Rafael Ramirez iade edilmiyor

İtalya, yolsuzlukla suçlanan eski Venezuela Petrol Bakanı Rafael Ramirez'in iade talebini bu ülkedeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle reddetti.

Venezuela'da bir dönem bakanlık yapan ve devlet petrol şirketinin başında bulunan Rafael Ramirez, 2017 yılında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kamuoyu önünde eleştirdikten sonra BM büyükelçiliği görevinden alındı.

Eski Bakan Ramirez'in ülkesinden ayrılmasının ardından Venezuela, 2018 yılında Interpol'den arama kararı çıkardı. Maduro yönetimi, zimmet ve yolsuzluk yapmak suçladıkları Ramirez'in iadesi için 2020 yılında İtalya'ya başvurdu.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Ramirez, Devlet Başkanı Maduro yönetiminin hükümet karşıtı yorumları nedeniyle kendisini karalamaya çalıştığını söyledi.

Venezuela yönetiminin iade talebini değerlendiren mahkeme, bu ülkedeki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek iade talebini geri çevirdi.

Maduro yönetimi ise bu kararı yüksek mahkemeye taşıdı. Ancak yüksek mahkeme de Venezuela aleyhine karar verdi.

Ramirez'in İtalyan avukatı Roberto De Vita, "İtalyan Yüksek Mahkemesi iade talebini kesin olarak kabul edilemez ilan etti" dedi.

Kaynak: Euronews