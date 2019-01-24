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Putin: Venezuela'ya müdahale uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." dedi.

Putin: Venezuela'ya müdahale uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019, 21:01
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