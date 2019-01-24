Putin: Venezuela'ya müdahale uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." dedi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019, 21:01
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." dedi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 24 Ocak 2019, 21:01