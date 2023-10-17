Versailles Sarayı'nda bomba paniği

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye edilmeye başladı ve ziyarete kapatıldı. Polis şüpheli bir pakete müdahale edildiğini duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Versailles Sarayı tahliye edilmeye başladı ve ziyarete kapatıldı. Polis şüpheli bir pakete müdahale edildiğini duyurdu.

Versay Sarayı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Değerli ziyaretçilerimiz, Versay Sarayı güvenlik nedeniyle bugün (17 Ekim Salı) ziyaretçileri tahliye edecek ve kapılarını kapatacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Polis, Versailles Sarayı yakınında, şüpheli bir pakete müdahale edildiğini ve bomba ihbar ekibinin olay yerinde olduğunu açıkladı.