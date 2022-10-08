Viyana'da Mevlit Kandili programı düzenlendi

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programa, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Dr. Abdulcelil Alpkıray ve Fatih Camii İmamı Metin Çakar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İmam Metin Çakar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, DİB tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'na özel hazırlanan video gösterildi.

İlahi ve Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda, Alpkıray ise Hazreti Muhammed'in güzel ahlakını ele alan bir konuşma yaptı.

Alpkıray, Hazreti Muhammed'in çocukları ve çevresindekilerle kurduğu yapıcı ve güzel ilişkilere örnekler vererek, Hazreti Muhammed'in, kendisine karşı nezaket dışı yaklaşımda bulunanları da kırmadan ve incitmeden güzel olana teşvik ettiğini anlattı.

Hazreti Muhammed'in, Allah'ın emirlerini ilk defa duyan Kur'an'ın ilk muhataplarına karşı sevgi ve muhabbet dilini kullandığını belirten Alpkıray, "Peygamberimiz 23 yıllık hayatında hep gönül yaptı ve bir muhabbet medeniyeti oluşturdu." diye konuştu.

Alpkıray, İslam'ın sevgi dini olduğunu kaydederek, Hazreti Muhammed'in, insanların gönüllerine dokunarak, dinin emirlerini aktardığını dile getirdi.

Din adına yapıldığı iddia edilen aşırı eylemlere de değinen Alpkıray, Hazreti Muhammed'in farklı görüş ve yaklaşımda olan kişilere karşı her zaman sevgi dilini kullandığını, nefret ve ayrıştırıcı bir dile hiçbir zaman başvurmadığını sözlerine ekledi.