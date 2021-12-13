Volvo siber saldırıya uğradı

Volvo Cars, siber saldırganlar tarafından sunucularının hacklendiğini ve çok fazla Ar-Ge verisinin çalındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Volvo Cars‘ın dosya depolarından birisine üçüncü bir şahıs tarafından yasadışı olarak erişildiğinin farkına varıldığı belirtildi.

Buna ek olarak şu ana kadar yapılan soruşturmalar, izinsiz giriş sırasında şirketin Ar-Ge tarafının sınırlı bir kısmının çalındığını doğruladı.

İsviçreli bir teknoloji haber sitesinin geçen hafta, fidye yazılımı grubu Snatch‘in 30 Kasım‘da Volvo’dan çalındığı iddia edilen belgelerin ekran görüntülerini darknet’te yayınladığı ortaya çıktı. Volvo Cars tarafından yapılan açıklama ise saldırının olası kökeni hakkında herhangi bir yorumda bulunulmadı.

Volvo Cars, araştırmalarının sürdüğünü bildirdi. Şirket güvenlik önlemlerinin derhal uygulandığını aktardı. Hatta daha fazla erişimi engellemek için gerekli adımların atıldığını ve ‘’Volvo Cars kendi araştırmasını yürütüyor ve mülk hırsızlığını araştırmak için üçüncü taraf uzmanlarla birlikte çalışıyor. Mevcut bilgilerle, bu siber saldırının müşterilerin araçlarının veya kişisel verilerinin emniyeti veya güvenliği üzerinde bir etkisi olduğu görülmemektedir’’ açıklamasını yaptı.