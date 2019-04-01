Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yerel seçimdeki zaferi dolayısıyla kutladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin seçimdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Sırbistan'ın, Türkiye'nin dostluğuna büyük önem verdiğini kaydeden Vucic, "Sırbistan, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde Türkiye'nin güvenilir bir ortağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Sırbistan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyarette iki ülkeyi gelecekte daha da sıkı birbirine bağlayacak somut projelerin ele alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA