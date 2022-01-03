Vuçiç'ten Rus silahlarına övgüler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Rusya'dan alınan son silahlara övgüde bulundu.

Ülkenin son zamanlarda yoğun silahlanma sürecine girmesi, Batı Balkanlar'da daha fazla gerginliğe yol açabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Vuçiç, başkent Belgrad yakınlarındaki bir askeri üste gerçekleştirilen ve yakın zamanda Rusya'dan satın alınan anti-tank Kornet güdümlü füzelerin de dahil olduğu bir eğitim tatbikatına katıldı.

"Askerlerimizin Rusya'dan Kornet satın alınmasından memnuniyet duymalarına sevindim." diyen Vuçiç, "Muhemelen dünyadaki en iyi tanksavar silahlarından biri. Ülkemize karşı potansiyel saldırganlıktan caydırmak için önemli bir savunma aracı." ifadelerini kullandı.

Sırbistan müttefiki Rusya ile birlikte sık sık komşu Bosna-Hersek, Karadağ ve 2008'de bağımsızlığını kazanan Kosova'yı istikrarsızlaştırmakla suçlanıyor.

Slobodan Miloseviç liderliğindeki Sırp yönetimi, 1990'larda sert milliyetçi politikalarıyla Yugoslavya'nın kanlı bir şekilde parçalanmasını tetiklemekle suçlanıyor.

Vuçiç bu dönemde aşırı sağcı, milliyetçi Sırp Radikal Partisi'nin saflarında yükseldi ve Miloseviç yönetimi sırasında enformasyon bakanı olarak görev yaptı.

Ülke son zamanlarda ağırlıklı olarak Rus ve Çin savaş uçakları, insansız hava araçları ve uçaksavar sistemleri ile silahlandı.

Rusya, yapılan bir anlaşma kapsamında geçtiğimiz aylarda Sırbistan'a 30 muharebe tankı ve 30 zırhlı personel taşıyıcı teslim etti.

Sırbistan ayrıca kısa süre önce gelişmiş Rus Pantsir hava savunma sistemleri, saldırı ve nakliye helikopterleri ile Çin yapımı insansız hava araçları satın alarak envanterine kattı.

Belgrad, Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri yürütse de dış politikasını 27 üyeli blokla tam uyumlu hale getirmek yerine Rusya ve Çin ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Dış politikadaki eksen konusuna değinen Vuçiç, Sırbistan'ın Avrupa Birliği yolunda olduğunu ancak Çin ve Rusya ile dostane bağlarını geliştirmeye devam edeceğini kaydetti.

Sırbistan'ın AB'ye kabul edilmek için Birlik'in tüm üyelerinin destek ve onayına ihtiyacı bulunuyor.

Kaynak: Euronews