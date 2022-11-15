Wagner Başkanı Prigozhin, bir Rus askerin infazı konusunda açıklamalarda bulundu

Wagner’e yakın Telegram hesapları, bir taşa bağlı bir adamın başına copla vurulduğunu gösteren bir video yayınladı. Kaynaklara göre bahsi geçen kişi Ukrayna ordusuna kasten teslim olan ancak daha sonra Ruslar tarafından geri alınan gruptan bir asker.



AFP’nin haberine göre Wagner Başkanı Yevgeny Prigozhin’in medya ofisi, Prigozhin’in şu açıklamasını yayınladı:



“Bu sunumda adamın Ukrayna’da mutluluğu bulamadığını, düşmanca ama adil insanlarla görüştüğünü görüyoruz. Tek seferde görülebilecek harika bir yapım. Umarım çekimler sırasında hiçbir hayvan zarar görmemiştir.”



Rusya'daki tutukluların savunmasında uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşu Golago.net, Yevgenny Nuzhin’in Ukrayna'da savaşmak üzere bir Rus ceza hapishanesinden serbest bırakılan bir mahkum olduğunu bildirdi.



Kuruluş, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, söz konusu adamın Ukraynalılara teslim olduktan sonra neden tekrar Rusların eline geçtiğini açıklamasını istedi. Golago.net, Nuzhin’in Kiev'in kontrolü altındaki bir bölgede kaçırılması ya da Ukraynalı mahkumlarla takas edilmesi gibi ihtimalin olabileceğini aktardı.



Wagner Grubu, 2014'ten bu yana Suriye'den Güney Amerika'ya kadar birçok çatışma bölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin çıkarlarına hizmet etmekle suçlanıyor. Grup, son aylarda Rus ordusunu desteklemek için Ukrayna cephesinde aktif olarak faaliyet gösteriyor ve cezalarının düşürülmesi karşılığında savaşmak üzere Rus hapishanelerini dolaşmakla suçlanıyor. 61 yaşındaki Yevgeny Prigozhin geçtiğimiz eylül ayında, 2016 yılında Wagner’i kurduğunu itiraf etti. Ayrıca son dönemlerde ABD seçimlerini etkileme operasyonlarını yürütmekle övündü.



Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın zorunlu askerlik öncesi okullarda zorunlu bir askeri eğitim sistemi uygulamak istediğini bildirerek Moskova'nın Eylül 2023'ten itibaren okullarda 140 saatlik yıllık eğitime başlamayı planladığına dair istihbarat raporuna atıfta bulundu. Bakanlık dün yaptığı Ukrayna'daki savaşla ilgili son güncellemesinde şu ifadelere yer verildi:



"Bu girişimin aynı zamanda Rus vatandaşları arasında bir vatanseverlik ideolojisi ve kamu kurumlarına güven aşılamaya yönelik daha geniş bir projenin parçası olması muhtemel.”



Planların 1993 yılında durdurulan nükleer ve kimyasal saldırılara yönelik hazırlıkları içeren Sovyet dönemi programının yeniden canlandırılması olduğuna atıfta bulunan Bakanlık, ilk yardım kursu ve silah kullanımı eğitimine işaret etti.



İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, kasım ayı başlarında Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravstov’un bu programı açıkladığına işaret ederek, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından da denendiği bildirildi. Açıklamada, “Girişimin askere alınanların kalitesini artıracağı umuluyordu. Sekiz yıl sonra, çok az şey değişti. Rus askerlerinin kalitesi ve morali aldıkları sınırlı eğitimle düşük kalıyor” denildi.

Şarku’l Avsat