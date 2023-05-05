Wagner ile Rus ordusunun arası açılıyor

Rus ve Ukraynalı güçlerin Bahmut kentindeki çatışmaları yoğunlaşırken, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin geçtiğimiz günlerde yetersiz mühimmat desteği nedeniyle kayıpların çok olduğunu açıklamıştı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin yaptığı yeni açıklamada Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Prigojin mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta kentten çekileceklerini ifade etti.

Prigojin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "Wagner savaşçıları adına ve Wagner komutanlığı adına, yaralarımızı sarmak için 10 Mayıs 2023'te Bahmut yerleşimindeki mevzileri savunma bakanlığının birimlerine devretmek ve Wagner'in kalıntılarını lojistik kamplara çekmek zorunda olduğumuzu beyan ederim.

Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda boşu boşuna yok olup gidecekler. Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov! Nerede bu mühimmat?"