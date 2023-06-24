Wagner konvoyu Rus uçakları tarafından vuruldu

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in darbe girişimi sonrası, bazı kentlerde çatışmalar başladı. Wagner Voronej'de Rus hava kuvvetlerine ait uçak ve helikopter düşürdü.

Rusya ise Varonejde'ki yakıt depolarını ve Wagner konvoylarını havadan vuruyor.

Savaş bölgesi Ukrayna'yı terk ederken isyan başlatmak üzere Rusya topraklarına giren Wagner, ilk olarak Rostov kentini kuşattı.

Burada askeri hakimiyeti ele geçiren Wagner lideri Prigojin, Voronej üzerinden Moskova'ya gideceklerini duyurdu.

Bu noktada kilit bir rol oynayan Voronej'de ordu ile Wagner arasında çatışmalar başladı.

Bölgelen gelen görüntülerde Rusya'nın bir askeri konvoyu hedef alıp bombaladığı görülüyor.

Ardından ise peşpeşe patlamalar meydana geliyor. Wagner grubu veya Rus hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bazı haber ajansları bu haberi doğruladı.

Diğer yandan Rus ordusu Voronej'deki petrol depolarını bombalayıp köprülerini havaya uçuruyor. Bu hamlelerin, Wagner güçlerinin zayıflaması, petrol ve yakıt bulamaması için yapıldığı belirtiliyor.