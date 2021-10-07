Yabancı işçi şartlarında yumuşamaya gidiyorlar

Danimarka'da hükümet şirketlerin nitelikli göçmen alabilmeleri için yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri hafifletecek yeni tasarı üzerinde çalışıyor.

Sendikalar ve işveren örgütleri ile İstihdam Bakanlığı arasında varılan uzlaşı sonucunda özellikle yaşı ilerlemiş çalışanların işsiz kalmalarını engellemek, yeni mezun ve işsizlik sigortası alan kişilerin ise daha fazla avantajdan faydalanmalarını sağlamak için adımlar atılacak.

Danimarka basınına göre yeni yasayla Avrupa'nın diğer bölgelerinden nitelikli işçi çalıştırma konusunda şirketlerin önündeki istihdam işlemleri kolaylaşacak.

Mecliste oylanmasının ardından yasalaşacak metin, Avrupalı ​​iş gücünü ülkeye çekmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede kurulan “Workindenmark.dk" platformu aracılığıyla "Avrupalı işçilerin işe alımlarında şirketlere destek" verilecek.

Kamu fonları tarafından finanse edilecek "Workindenmark.dk", Danimarka'da iş arayan yabancı vasıflı çalışanlar ile istihdam açığı bulunan şirketleri bir araya getirecek.

Bu kapsamda 2022 ve 2023 yılları için Workindenmark'a 5 milyon kuronluk (yaklaşık 500 bin euro) bir finansmandan ödeneği sağlanacak.

Çalışma izinleri kurallarında yumuşama

Danimarka'da üniversite ya da master eğitimi görmüş yabancı öğrencilerin de çalışma izinlerini bekledikleri süre içinde iş hayatına atılmalarına olanak sağlanacak. Bu adım, yabancı öğrencilerin eğitimlerini bitirdikten sonra Danimarka'da kapı çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Danimarka'da 2018 yılında işsizlik rakamlarının düşmesi, ekonominin büyümesi ve şirketlerin iş gücüne olan ihtiyacının artması üzerine hükümet uluslararası nitelikli işçi alımı projesi için çalışmalara başlamıştı.

Göçmen sayısında azalma

Danimarka 1 Ocak 1973 tarihinden bu yana AB üyesi ve 25 Mart 2001 tarihinden bu yana Schengen bölgesinin bir parçası.

2018 yılında sadece 3 bin 500 sığınma başvurusu alan ülkeye 2019 yılının ilk yedi ayında ise yalnızca bin 400 kişi sığınma talebiyle başvurdu.

2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla 7 bin 210 ve 8 bin 608 Suriyeli sığınmacının başvurduğu ülkeye, 2018 yılında sadece 598 Suriyeli sığınma talebinde bulunmuş. Eritre’den başvuran göçmen sayısı ise 656.

Nüfusuna oranla bakıldığında, yalnızca 2015 yılında nüfusunun yüzde 1,6’sına tekabül eden sayıda göçmene kapılarını açan Danimarka, daha sonra ise nüfusunun ancak binde 5’i kadar göçmeni kabul etti.

Kaynak: Euronews