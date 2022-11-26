"Yabancı öğrenciler gelmezse üniversiteler batar"

Artan göçmen sayısına karşı harekete geçmesi için Muhafazakar Partili milletvekillerinden baskı gören 10 Numara (BK Başbakanlık Konutu ve Ofisi -ed.n.) uluslararası öğrencileri "düşük kaliteli" eğitim programlarına almama konusunu araştırdığını söyleyince Göç Danışma Komitesi Başkanı tehlikeye dikkat çekti.

Brian Bell'in söylediğine göre, önerilerden biri yabancı uyruklu öğrencilerin sadece "elit" bir üniversiteye girmesine izin verilmesi ki bu da sadece Londra, Cambridge ve Oxford demek olabilir.

King's College profesörü, daha düşük refaha sahip yerlerdeki birçok üniversiteyi yabancı uyruklu öğrencilerin ayakta tuttuğuna dikkat çekerek "Peki ya Newcastle?" diye sordu.

Peki ya Kuzeydoğu, Kuzey-Batı, İskoçya?

Profesör Bell, hükümeti şu sözlerle uyardı:

Ülkedeki eşitsizlikleri gidermek istiyorsanız, Britanya'daki üniversitelere zarar vermekten endişelenebilirsiniz.

BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada Prof. Bell, Britanyalı öğrencilerin ödediği harçlarda "muazzam bir artış" olmazsa yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sert kısıtlamanın "birçok üniversiteyi uçurumun kenarına sürükleyebileceğini" söyledi.

Göç Danışma Komitesi Başkanı, "Çoğu üniversite, çoğu derste, Britanyalı öğrencilere eğitim vererek para kaybediyor ve bu kaybı uluslararası öğrencilerden daha fazla ücret talep ederek telafi ediyor" dedi.

Uluslararası yolu kapatırsanız, üniversitenin ayakta kalmaya nasıl devam edeceğinden emin değilim.

İşçi Partisi de evlerine dönüp BK için "elçi" olacak yabancı öğrencileri dışlamanın, Britanya'ya verebileceği daha geniş çaplı zararlar üzerinden sert bir eleştiri yaptı.

Parti'nin İdari Başkanı Anneliese Dodds şunları söyledi:

Üniversite sektörümüze baktığımızda bunun, ekonomimizin her kısmında en yüksek miktardaki bazı ihracat gelirlerinden sorumlu olduğunu görüyoruz.

Başka ülkelerden ülkemize okumak için gelen öğrencilerin, evlerine döndüklerinde aslında ülkemiz için elçi olabildikleri bu gurur verici geleneğe sahip çıkmamız önemli.

Universities UK (BK Üniversiteleri) Direktörü Vivienne Stern de şöyle konuştu:

Uluslararası öğrenci sayısının azaltılması, bu öğrencilerin ülkenin her yerine yaptıkları muazzam mali katkı göz önüne alındığında, hükümetin ekonomiyi yeniden inşa etme stratejisine doğrudan ters düşecektir.

Downing Sokağı hiçbir karar alınmadığını söylerken, "düşük kaliteli" eğitim programının neyi kapsadığını tanımlamayı da reddetti.

Hükümet sözcüsü şunları söyledi:

Tabii ki üniversitelerimizi destekliyoruz. Onlar dünyanın en iyilerinden bazıları. Ve elbette her zaman BK'nin çıkarları doğrultusunda da hareket edeceğiz.

Ailesine bağımlı öğrenci meselesine ve eğitim programlarının kalitesine bakıyoruz ve bunu dün açıklanan [göç] rakamlarının ardından yapıyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe