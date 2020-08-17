Yakalanan Wagner’e bağlı paralı askerler Rusya’ya teslim edildi

Belarus Cumhuriyetinin, ülkede cumhurbaşkanı seçimlerinden iki hafta önce yakalanıp tutuklanan Rus askeri şirketi Wagner mensubu 32 kişiyi Rusya’ya iade ettiği bildirdi.

Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Rus kolluk kuvvetleri Belarus’ta tutuklanan vatandaşlarımızın durumu ile ilgili soruşturmayı devam ettirecektir. 32 kişi Rusya Federasyonu’na döndü. Bir kişi ise Belarus vatandaşlığına sahip olması nedeniyle Belarus’ta kaldı.” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Ukrayna, Belarus’ta yakalanan Wagner askerlerinin kendisine iade edilmesini talep etmişti.

Bilindiği gibi Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 hafta kala Rus özel askeri şirketi Wagner’e bağlı 32 paralı askerin Minsk yakınlarında, birinin de ülkenin güney kısmında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA