Yanardağı duvarla durduracaklar

İzlanda, Fagradalshraun volkanından gelen lavların bir su yoluna ulaşmasını engellemek için duvar örmeye başladı.

Lavların bu su yoluna ulaştığı durumda Reykjanes yarımadasının güney kıyısındaki bir elektrik hattına ve diğer altyapı sistemlerine zarar verebilir.

İzlanda Ulusal Yayın Servisi, lavların Geldingadalur vadisine bitişik bir vadi olan Nátthagi'den dışarı çıkmasını önlemek için dar bir geçide 4 metre yüksekliğinde bir toprak duvar inşa eden işçileri görüntüledi.

Forbes'un aktardığına göre işçiler, ilk duvarın inşası bittikten hemen sonra ikincisinin inşasına geçti.

İlk duvarın şu anda işe yaradığı ve lavları doğru tarafa yönlendirebildiği ifade edildi. Ancak nihayetinde bu duvarların ne kadar dayanacağını zaman gösterecek.

Söz konusu çalışmalar, İzlanda Doğa Tarihi Enstitüsü'nün Fotogrametri Bölümü'nden araştırmacıların analizlerine dayanıyor.

Araştırmacılar işte bu çabalar kapsamında Geldingadalur vadisini dolduran ve yakındaki vadilere dökülen lav alanının üç boyutlu modelini oluşturdu.

Analizler sonucunda ortalama lav akışının yaklaşık 60 metre kalınlığında olduğu görüldü.

Bu haftasonu meydana gelen püskürmeler, Mart 2021'den bu yana lav akışındaki istikrarın sonunu getirdi. Akış hızı, sadece birkaç hafta öncesine kıyasla iki katına çıktı.

Kimyasal analizler, Geldingadalur vadisindeki püskürmeleri besleyen magmanın doğrudan 17 ila 20 kilometre derinlikteki kayaların erimesinden kaynaklandığını gösteriyor.

Uzmanlar, geçmişteki patlamalara dayanarak aktivitenin en az birkaç ay devam edeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Independent Türkçe