Yangınlar cephaneliği havaya uçurdu
Yunanistan'daki yangınlar askeri bölgeye kadar ulaşınca mühimmat deposu da etkilendi. Yangının ulaştığı depo havaya uçtu.
Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın Magnisia bölgesinde alevlerin ulaştığı askeri uçak mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Orman yangınları nedeniyle günlerdir felaketi yaşayan Yunanistan'da kabus bir türlü sona ermiyor. Rodos başta olmak üzere birçok yerde devam eden yangınlar kontrolden çıktı.
Orman yangınlarının sürdüğü Magnisia bölgesinde alevler askeri uçak mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgedeki evlerin camları kırıldı.
Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da büyük patlama! Mühimmat deposu havaya uçtu
PATLAMA, CANLI YAYINDAYKEN YAŞANDI
Yunan televizyonunun muhabiri, depoya yakın bir bölgeden yangınlarla ilgili son durumu anlattığı sırada patlama yaşandı. Patlama anı canlı yayında kameraya yansırken, muhabirin büyük korku yaşadığı görüldü.
Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor. Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı. Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.