Yangınlar cephaneliği havaya uçurdu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'ın Magnisia bölgesinde alevlerin ulaştığı askeri uçak mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Orman yangınları nedeniyle günlerdir felaketi yaşayan Yunanistan'da kabus bir türlü sona ermiyor. Rodos başta olmak üzere birçok yerde devam eden yangınlar kontrolden çıktı.

Orman yangınlarının sürdüğü Magnisia bölgesinde alevler askeri uçak mühimmat deposuna sıçradı. Mühimmat deposunda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bölgedeki evlerin camları kırıldı.

Yangınlarla mücadele eden Yunanistan'da büyük patlama! Mühimmat deposu havaya uçtu

PATLAMA, CANLI YAYINDAYKEN YAŞANDI

Yunan televizyonunun muhabiri, depoya yakın bir bölgeden yangınlarla ilgili son durumu anlattığı sırada patlama yaşandı. Patlama anı canlı yayında kameraya yansırken, muhabirin büyük korku yaşadığı görüldü.

Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılmaya devam ediyor. Bölgede deniz yoluyla da tahliyeler yapıldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı. Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.