Yaptırımlar altında Kırım. Yarımada nasıl yaşıyor ?

Kırım’da 2014 yılında, yarımadada yaşayanların çoğunluğunun Rusya'ya katılmayı desteklediği bir referandum yapıldı. Ancak, bu karar Kiev hükümetinde öfkeye neden oldu.

Ukrayna hala Kırım yarımadasındaki topraklarını düşünüyor. Pek çok eyalet de Kırım'ı Rusya toprakları olarak tanımadı. Rusya da ek bir yaptırım uyguladı.

Rusya Federasyonu bölgenin kalkınmasında büyük kaynaklara yatırım yapıyor. Beş yıllık bir sosyo-ekonomik kalkınma programı, bir köprünün yapımı ve federal otoyol Tavrida'nın yanı sıra tüm sosyal kompleksin restorasyonu da dahil olmak üzere 700 milyar rubleden fazla (12 milyar dolar) bir bütçe ile kabul edildi. Kırım, yatırım çekmek için serbest bir ekonomik bölge ilan edildi.

Ancak şu ana kadar yarımadanın yatırımına istekli önemli miktarda insan yok. Birçoğu iş sonuçlarından korkuyor. Kırım yetkilileri ihracatın büyümesi ile ilgili ana pazar olarak Rusya ve Beyaz Rusya'nın yanı sıra uzak ülkelerden de Çin ve Hindistan’ı hedefliyor. Suriye'ye ihracat planlayan Kırım ilk girişim olarak Kırım-Suriye ticaret odası oluşturdu.

Yalta'da her yıl bir ekonomi forumu düzenleniyor. Devlet Özerk Kurumu "Kırım Cumhuriyeti Ticaret ve Kültür Merkezi" Yaroslav İvançenko'nun direktörüne göre, ilk olarak 2014 yılında gerçekleştirildi.

Bölgede Gazprom gibi büyük bir Rus şirketi yok. Bölgede, benzin daha pahalı, bir öğün yemek ise neredeyse 7 ruble.

Kırım halkı, "Kerç Boğazı üzerindeki demiryolu köprüsü tamamlandığında durumun değişeceğini umuyoruz" diyor. Köprünün 2019'un sonunda tamamlanması planlanıyor.

Bankacılık sektöründe zorluklar var. Yarımadanın Swift sistemi ile bağlantısı kesildi, Visa elektronik kartlarını kullanamazsınız. Kırım'da sadece üç banka var.

Fiolent fabrikasının genel müdürü Alexander Batalin, ürünlerine “Made in Russia” etiketi vuramadıklarını ancak “Made in Crimea” yazdıklarında da, bazı alıcıların bu ürünü almaktan korktuğunu söylüyor. "Yaptırımların etkisi ”diyor. “Rusya’nın Kırım’ı ilhakını destekledik birçok hesabımız Ukrayna bankalarında kaldı.” Diyen Batalin de yaptırımların ülke ekonomisine etkilerinden şikayetçi.

Kırım ekonomisi bugün, iyi performans gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimine odaklanmıştır.

Kırım'da 112 binden fazla bireysel girişimci ve 38 binden fazla tüzel kişi kayıtlı.

Buna ek olarak, cumhuriyette bir yatırımcı ile çalışmak için özel bir prosedür var. Yatırım projesinin uygulanması için teklif vermeden arazi ve gayrimenkul almanızı sağlar.

Büyük altyapı projeleri geleceği düşünerek hayata geçiriliyor. Örneğin, Simferopol (Akmescit)'ün yeni havaalanı, kamu-özel ortaklığı temelinde inşa edildi.

Liman, uluslararası uçuşları almak için her şeyi hazırladı, Avrasya Ekonomik Birliği (EEU) ülkelerinin uçuşları için bir salon var. Ancak Rus şehirlerinden Rus şirketleri haricinde kimse Simferopol'e uçmaz.

Ancak havalimanının temsilcileri iyimserliklerini kaybetmiyor. Verilerine göre, 2018 yılında yolcu trafiği 5 milyon kişiye ulaştı. Havalimanı ortalama 6,5 milyon yolcuya sahip.

Yarımadada nereye gidileceği konusuna gelince bölgede, tarihi eserler ve farklı dönemlerle ilgili buluntular korunmuştur. Bunlar antik kabilelerin yerleşim yerleri ve Yunanlılar, Ermeniler, Bulgarlar, Cenevizler. Kırım Hanlığı ve Romanov Hanedanı'nın tarihi ile bağlantılı çok sayıda yerler. Faşist rejimin zulmü kanıtı burada korunmaktadır - Simferopol yakınlarındaki ölüm kampı "Kızıl" ve Yalta'daki Livadia Sarayı.

Kaynak: 24.kg , www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 12:15