Yaremenko: Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmeleri için Türkiye daha uygundur

Ukrayna Parlamentosu Dış Politika ve Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi Başkanı Bogdan Yaremenko, Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözüm sürecinde, Rusya ile müzakereler için Minsk’in seçilmesinin, Ukrayna diplomasisinin bariz bir hatası olduğunu söyledi. Ukrayna Milletvekili bu nedenle söz konusu süreç için Türkiye’nin daha uygun olduğunu belirtti.

Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Yaremenko, “Belarus devleti tarafsız olarak kabul edilmez. Belarus Rusya’nın askeri ve politik ortağıdır. Ukrayna’da suç işleyen kişilerin Ukrayna’ya değil de Rusya’ya iade edilmesi, Belarus’taki protestolarla Ukrayna’nın bir ilişkisi olduğuna ilişkin suçlamalar, protestolar sırasında Ukrayna vatandaşlarını haklarının ihlalleri de dahil Lukaşenko’nun son yaptıkları Minsk sürecinin sonunun geldiğini gösteriyor. Barış süreci başka bir platformda devam etmelidir. ” diye kaydetti.

Yaremenko, bazı politikacıların, bu süreç için Avrupa ülkelerini uygun gördüklerini, ancak tüm bu ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlar uyguladıkları için Rusya tarafından tarafsız olarak kabul edilmeyeceğini kaydetti.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN TÜRKİYE DAHA UYGUNDUR



Milletvekili bu süreç için Türkiye’nin daha uygun olduğunu belirtirken, “Şu an bence Türkiye en uygundur. Türkiye güçlü bir diplomatik oyuncu olarak yer edinmeye çalışıyor, Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi sürecine katıldı. Bir taraftan Türkiye NATO üyesidir, Kırım’ın işgalini tanımıyor, öte yandan Rusya’ya yönelik yaptırımlar uygulamadı. Rusya ve Türkiye çoğu alanlarda iş birliği yapıyor.” diye yazdı.

Yaremenko ayrıca coğrafik açıdan da Türkiye’nin daha uygun olduğunu vurgulayarak şimdi bu adım için en doğru zaman olduğunu sözlerine ekledi.

ÇUBAROV’DAN TÜRKİYE FİKRİNE DESTEK

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yamenenko’nun söz konusu fikrini desteklediğini belirtti.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020, 23:20