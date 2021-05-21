Yargı karar verdi: İsrail mallarına boykot çağrısı suç değil

Fransız yargısı, İsrail ürünleri için boykot çağrısında bulunmanın suç sayılamayacağını karar verdi.

Lyon Ceza Mahkemesi, İsrail ilaç şirketi Teva tarafından, Filistin yanlıları tarafından başlatılan boykot çağrısını yayınladığı için dava edilen "Europalestine" sitesinin yayın direktörünün suçsuz olduğuna karar verdi.

Mahkemenin kararı ile "rahatladığını" ifade eden Europalestine sitesi sorumlusu Olivia Zemor, "Umarım bu karar, kendilerine her konuda izin verildiğini düşünen ve Filistin halkına sağlanan desteklerin önlenebileceğini düşünen İsrailli lobisinin ofislerini sakinleştirecektir" diye konuştu.

Mahkeme: İsrail devletine vergi veren, ordunun bütçesine katkıda bulunur

İsrail'in Filistin'deki işgal politikasına karşı başlatılan boykot hareketi, Fransa'da tepkilere neden olmuştu. Boykot çağrısında bulunan bu kampanyayı sitesi Europalestine'de yaydığı için Fransa'da faaliyet gösteren ve merkezi İsrail'de bulunan Teva ilaç şirketi dava açmıştı.

Teva, boykot çağrısında "şirketin İsrail ordusunu finanse ettiği" iddiasını gerçek olmadığını belirterek, Europalestine sitesinin iftira ettiğini söylüyordu. Mahkeme ise, merkezi İsrail'de bulunan şirketin, İsrail devletine vergi vererek, İsrail ordusunun bütçesine katkıda bulunduğunu, dolayısıyla iddianın iftira olarak sayılamayacağını söyledi.

Duruşmada, Zemor'un avukatları söz konusu boykot çağrısının, insan haklarını savunma eylemi ve ifade özgürlüğü" olduğunu ileri sürdü.

Davacılar ise, söz konusu boykot hareketinin, "Yahudi düşmanlığını besleyen bir eylem" olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Euronews