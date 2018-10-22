Yasaklar ülkesi İngiltere: Çocukların okulda birbiriyle konuşması yasak

İngiltere'de bazı okullarda okul sınırına girdikten sonra konuşmak yasaklanıyor

Yasaklar ülkesi İngiltere: Çocukların okulda birbiriyle konuşması yasak

İngiltere'deki bazı okullarda 5 Kasım itibariyle öğrencilerin okul içinde belirlenen alanlar dışında birbiriyle konuşması yasaklanacak.

Öğrenciler okula girdiği an susmak zorunda ve öğrenciler sınıflarında "öğretmenlerinin sorduğu soruları yanıtlamak ve öğretmene soru sormak" dışında kesinlikle konuşamayacak. Öğrenciler kendi aralarında sadece yemekhane, kafeterya ve sosyalleşme alanında konuşabilecek. Kuralı çiğneyenler 20 dakika cezalandırılacak.

Yeni yasak velilere mektup yoluyla bildirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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