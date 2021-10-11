Yatırımcılara enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Klaas Knot, bankayı para politikasını sıkılaştırmaya mecbur bırakabilecek enflasyon risklerini küçümsememeleri gerektiği konusunda yatırımcıları uyardı.

Hollanda Merkez Bankası’nın Finansal İstikrar Raporu sunumunu gerçekleştiren Knot, pandeminin başlangıcından bu yana finansal piyasalardaki riskli hareketlerin tırmanışa geçtiğini ve bu durumun algının değişmesi ihtimaline karşı kırılganlığı artırdığını söyledi.

“Bu riskli hareketler ancak enflasyon ve faizlerin düşük olduğu durumlarda sürdürülebilir” diyen Knot, bununla birlikte enflasyondaki mevcut yükselişin geçici olabileceğine de işaret etti.

Euro Bölgesi enflasyonu Eylül ayında geçen yıla göre yüzde 3,4 artarak 13 yılın zirvesine tırmanmıştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de enflasyonda yüzde 3,3'lük artış yönündeydi.

Almanya'da harmonize enflasyon Eylül'de yıllık yüzde 4,1 yükselişle verinin yayımlanmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise enflasyonun yüzde 4 olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

Federal İstatistik Ofisi, sadece enerji fiyatlarının bile geçen yıla göre yüzde 14 artış kaydettiğini belirtirken geçen sene karantina önlemlerinden dolayı enerji fiyatlarının çok düşük bir bazda olduğunu vurgulamıştı.

BloombergHT