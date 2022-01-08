Yeni kimlik kartlarındaki İngilizce ibareler tepki çekti

Fransız yeni kimlik kartlarında İngilizce ibarelerin de yer alması, ulusal dilin korunmasında en önemli söz sahibi olan Fransız Akademisi’nin (Académie Française) sert tepkisine yol açtı.

Fransız dilinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla 1635 yılında Kral 13. Louis tarafından kurulan Fransız Akademisi, bu girişime karşı çıkarak, hükümeti mahkemeye vereceği tehdidinde bulundu.

Geçen yıl yürürlüğe giren yeni kimlik kartlarında, isim, soyad, doğum yeri ve tarihi ile bitiş süresi gibi ibarelerin Fransızca’sının yanında İngilizce’si de yer aldı.

Fransız vatandaşları pasaport almaksızın bu kimlik kartıyla AB ülkeleri içinde rahatça yolculuk edebiliyor. Yeni uygulamada özellikle yurt dışı yolcularda kolaylık sağlanmasını öngörülüyor.

Fransız Akademisi’nin Daimi Sekreteri Helene Carrere d'Encausse, “Kimlik kartlarında Fransızca ve İngilizce ibarelerin yer almasına kim karar verdi? En önemli ilke tehlikeye atılıyor. Anayasa’nın 2. Maddesi, Cumhuriyetin’in resmi dilinin Fransızca olduğunu söyler.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu uygulamayı getirenler ise AB’nin yeni mevzuatına göre, kimlik kartlarında başka bir AB diliyle ilgili ibarelerin de olmasının şart koşulduğunu hatırlatıyor.

Alman kimlik kartlarında da Fransızca ve İngilizce çeviriler olduğunu hatırlatanlar, 2020’de AB’yi terk eden İngiltere’deki pasaportlarda bile Fransızca dilinin yer aldığına işaret ediyor.

Bu arada bu işin peşini bırakmayan Fransız Akademisi, avukatları aracılığıyla Başbakan Jean Castex’ten uygulamayı geri çekmesini istedi.

Buradan olumsuz yanıt gelirse, başvuru bu kez Danıştay’a götürülecek.

Kaynak: Euronews