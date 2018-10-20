Macron ile Barzani, Irak'ta kurulacak yeni hükümet için görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde gerçekleşen telefon görüşmesinde, Irak'taki son siyasi gelişmelerin yanı sıra, kurulacak yeni hükümet konusunun ele alındığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni Irak hükümetine ve ülkedeki siyasi sürece tüm tarafların katılımının önemine işaret ederken, Barzani de Fransa'nın Irak’ta kurulacak hükümette IKBY'li taraflara sunduğu destekten dolayı teşekkür ederek, Irak ve IKBY arasında tüm alanlarda ilişkilerin sürmesi yönündeki arzusunu ifade etti.

Barzani ayrıca, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü ve tansiyonun düşürülmesi için Fransa'nın üstlendiği rolün öneminin altını çizdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net