Yeni paralar ne zaman dolaşıma girecek?

Kral Charles, annesi II. Elizabeth'in ölümüyle doğrudan tahta geçti, ancak annesinin 70 yıllık hükümranlığı süresince kullanılan portresinin banknotlarda hemen değişmesi beklenmiyor.

Merkez Bankası bu yılın sonunda III. Charles'ın banknotlarda yer alacak imgesinin açıklanacağını belirtti. Yeni kralın bu imgesi ülkede kullanılmakta olan 5, 10, 20 ve 50 sterlin kağıt paralarda yer alacak. Ancak yeni banknotların dolaşıma sunulmasının ise 2024 yılının ortasından itibaren mümkün olacağı bildirildi.

Ayrıca çevresel etkinin asgari düzeyde tutulması için hem II. Elizabeth'in hem de III. Charles'ın portrelerinin olduğu madeni ve kağıt paralar piyasada birlikte kullanılmaya devam edecek.

Banka ayrıca mevcut polimer paraların esas tasarımında bir ek değişiklik yapılmayacağını da kaydetti.

Madeni paralar

Darphaneden yapılan açıklamada ise kralın yeni imgesinin yer alacağı ilk madeni paranın postane ve bankalardan gelen talebe bağlı olduğunu ifade etti.

İngiltere'de halen yaklaşık 27 milyar madeni paranın dolaşımda olduğu sanılıyor. 1, 5, 10, 20 ve 50 peni ile 1 ve 2 sterlin olarak dolaşımda bulunan madeni paralar zamanla hasar gördüğü, ya da eskidiği için dolaşımdan çekiliyor ve talebi karşılamak için yenisiyle değiştiriliyor.

Pullar

Darphane ayrıca kralın resminin birinci ve ikinci sınıf posta pullarında da ölen kraliçenin yerini alacağını, ancak bunun için bir takvim belirlerken yine çevresel etkileri ve maliyeti göz önünde bulunduracaklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada "Kral Charles'ın resmi bulunan yeni pullar, stoklar tükendiğinde piyasaya sürülecek" denildi.

Ölen hükümdara ve halefine ait resimlerinin para ve pullarda aynı anda dolaşımda olması daha önceki dönemlerde de yapılan bir uygulama.

Kaynak: Euronews