banner39

banner35

Yeni savunma bakanı belli oldu

Norveç'te istifa eden Odd Roger Enoksen'in yerine Bjorn Arild Gram, savunma bakanı olarak atandı.

Avrupa 12.04.2022, 17:59
Yeni savunma bakanı belli oldu

Norveç'te Bjorn Arild Gram yeni savunma bakanı olarak atandı.

Bjorn Arild Gram'in, Odd Roger Enoksen'in istifasının ardından savunma bakanlığına atandığı bildirildi.

49 yaşındaki Arild Gram'in, Başbakan Jonas Gahr Stoere'un İşçi Partisi (AP) ile hükümet koalisyonunun parçası olan Merkez Partisi'nin (SP) bir üyesi olduğu belirtildi.

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen (67), genç bir kadınla yasak ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine 9 Nisan’da istifa etmişti.

Kaynak: AA
#norveç #savunma bakanı #Bjorn Arild Gram
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?