Yeniden seçilen Sergio Mattarella'dan mesajlar

İtalya'da cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Sergio Mattarella, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, içinden geçtikleri olağanüstü günlerin sorumluluk duygusuyla hareket etmeyi gerektirdiğini söyledi.

Ülkede altı gündür devam eden cumhurbaşkanlığı yarışında bugün bu göreve yeniden seçilen Mattarella'ya seçim sonucu tebliğ edildi. Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye giderek Cumhurbaşkanı Mattarella'ya ikinci kez bu göreve getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, burada yaptığı konuşmada, parlamenterlere ve bölge delegelerine kendisine duydukları güven için teşekkür ederek, "Ciddi sağlık, ekonomik ve sosyal acil durumdan geçtiğimiz bu zor günler sorumluluk duygusuyla hareket etmeyi gerektiriyor. Bu koşullar, kişinin çağrıldığı vazifelerden kaçmamasını gerektirir ve farklı kişisel değerlendirmelerine de üstün gelmelidir." dedi.

Sergio Mattarella, parlamentonun kararını saygıyla kabul ettiğini belirterek, bundan sonra halkın beklenti ve umutlarını karşılamaya yönelik taahhütleri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mattarella, 3 Şubat'ta yemin ederek, ikinci 7 yıllık görev dönemine başlayacak.

Bu arada, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Mattarella'yı yeniden seçilmesinden ötürü tebrik etti.

Sergio Mattarella, İtalya'da cumhurbaşkanı seçmek üzere toplanan "Büyük Seçici Meclis"te dün yapılan 8. tur oylamada, 983 seçici delegenin 759'unun oyunu alarak, ikinci kez bu göreve seçildi.

Mattarella'nın aldığı 759 oy, İtalya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihinde bir cumhurbaşkanının aldığı en yüksek ikinci oy sayısı oldu. 1978’de Sandro Pertini 832 oyla en yüksek oyu alarak bu göreve seçilmişti.