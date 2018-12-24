Yetim sessizliği

Rusya'da çeşitli nedenlerden ötürü yetimhanede kalan çocukların paralarını gaspeden suç örgütü ortaya çıktı.

Rusya'da yetimhanede kalan çocuklara devlet tarafından isimlerine açılan hesaba küçük miktarlarda para yatırılıyor. Yetişkin olana dek devam eden uygulama dolayısıyla yıllar geçtikçe biriken paralar çocuk yetişkin olduğunda oldukça iyi bir miktara karşılık geliyor.

18 yaşını doldurana kadar banka kartı ve diğer özlük bilgilerinin saklı olduğu evrak yetimhane idaresinde bekletiliyor. Rüştüne erdikten sonra yetimhaneden ayrılan gençler banka hesaplarındaki yekün ile birlikte sokaklarda her türlü suistimale ve kandırılmaya hazır halde oluyor. Bunu farkeden dolandırıcı çeteleri şimdi yetimhanede 18 yaşını doldurup ayrılan yetimlerin banka hesaplarının peşine düştü.

Kaynak: Lenta.ru , www.dunyabulteni.net