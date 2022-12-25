"Yılan" Fransa'ya döndü

Hintli bir baba ve Vietnamlı bir anneden dünyaya gelen 78 yaşındaki Fransız vatandaşı Sobhraj, sabah 7'den kısa bir süre sonra Paris'teki Charles de Gaulle havaalanına indi ve kimlik kontrolü için polis eşliğinde uçaktan indirildi.

Tayland'da "bikini katili" ve polisten kaçtığı için "Yılan" olarak bilinen Sobhraj'ın avukatı Isabelle Coutant-Peyre Reuters'a yaptığı açıklamada "O iyi ve özgür bir adam" dedi ve kendisine karşı açılan tüm davaların uydurma olduğunu belirterek Nepal'e karşı yasal şikayette bulunacağını bildirdi.

Sobhraj Nepal'den ayrılırken AFP haber ajansına yaptığı açıklamada masum olduğunu söyleyerek "Yapacak çok işim var. Birçok kişiye dava açmam gerekiyor." demişti.

Sobhraj'ın Fransa'da cezai suçlamalarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor. Ülkede en ciddi suçlar için zaman aşımı süresi 20 yıl.

"Dolandırıcı, baştan çıkarıcı, soyguncu ve katil"

Sobhraj, 1975 yılında Amerikalı sırt çantalı gezgin Connie Jo Bronzich'i öldürmek suçlamasıyla tutuklandığı Nepal'de 2003 yılından bu yana yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuluyordu. Daha sonra Bronzich'in Kanadalı arkadaşı Laurent Carriere'i öldürmekten suçlu bulunan seri katil, 20 yıllık cezasının 19 yılını çekmişti.

Ancak daha fazla cinayet işlediğinden şüphelenilen Sobhraj'ın 1970'lerde Tayland'da altı kadını öldürdüğü ve bunlardan bazılarının Pattaya tatil beldesi yakınlarındaki bir plajda ölü bulunduğu ifade ediliyor.

1976'da başkent Yeni Delhi'de bir grup Fransız turisti zehirlediği için Tayland'da hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak yargılanamadan Hindistan'da hapse atılmıştı.

Daha önce iş arkadaşları tarafından dolandırıcı, baştan çıkarıcı, soyguncu ve katil olarak tanımlanan Sobhraj'ın işlediği iddia edilen cinayetler 2021'de BBC ve Netflix tarafından hazırlanan Yılan adlı diziye konu olmuştu.

Kaynak: Euronews