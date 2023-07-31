Yine İsveç yine provokasyon

Skandallarla sık sık anılan İsveç'te yine Kuran-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirildi.

Irak göçmeni Salwan Momika ve yanındaki Salwan Najem, bugün yeni bir provokasyona imza attı.

Irak göçmeni Momika ve yanındaki Salwan Najem, İsveç parlamentosu dışında kutsal kitabı ateşe verdi.

Momika, İsveç'in başkentindeki merkez caminin dışında ve Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği binasının dışında iki kez Kuran'ın yakma eylemi düzenlemişti. Momika'nin eski Haşdi Şabi milisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Provokatör isim, 20 Temmuz tarihinde ise Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yere atıp çiğnemişti.