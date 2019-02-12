Rossiyskaya Gazeta'ya açıklama yapan, Ukraynalı T-64'ün 2017 modelinin “yoksullar için bir tank ” olduğunu belirten, “Courage 2004” İnternet projesinin yöneticisi Leonid Karyakin “Evet, termal kameralar, uydu navigasyon cihazları ve yeni radyo istasyonları kurulmuş, ancak her şey eski kalıyor” dedi.

Ona göre, Ukrayna tarafının beyan ettiği makinenin özellikleri gerçeğe uygun değil. Özellikle, Karjakin, video ve fotoğraflarda “yeni dinamik koruma” yerine, modern tandem mühimmatına dayanamayan Sovyet “İletişim” ini görebildiğini belirtti. Uzman “Bu tanklar Sovyet ordusu tarafından kabul edildiğinde, dünyanın en iyileri arasında sayıldılar. Ancak Ukrayna'da iç savaş başladığında, arabalar önemli ölçüde eskiydi, ”diyor.

Şubat ayında, Ukroboronprom, Kharkiv Zırhlı Santralinin modernize edilmiş T-64BV tankı olan “seri savaş aracının yeni bir savaş kabiliyeti” olduğunu duyurdu. Bugüne kadar, Ukrayna ordusu bu makinelerin 100'den fazlasını aldı.

Mart 2018'de Amerikan askeri uzmanı Michael Kofman, Business Insider ile yaptığı röportajda, beşinci kuşak Rus savaşçı Su- 57'yi “fakirler için uçak” olarak nitelendirmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net