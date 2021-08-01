Yol projesi tarihi alan nedeniyle iptal edildi

İngiliz Yüksek Mahkemesi, tarihçilerin ve arkeologların itirazlarının ardından antik Stonehenge taş çemberinin yakınından geçecek yol tüneli inşasına hükümetin verdiği onayı iptal etti.

İngiltere Karayolları, 2018 yılında 3,3 kilometrelik yeni bir tünel de dahil olmak üzere mevcut bir ana yolun 13 kilometrelik yeni bir bölümünü inşa etmek için izin başvurusunda bulunmuştu ancak yol, UNESCO Dünya Mirası alanından geçecekti.

Cuma günü verilen karar öncesi UNESCO da projenin devam etmesi halinde tarihi alanın "tehlike altındaki kültürel miras" listesine ekleneceğini ve 'Dünya Mirası Alanı' statüsünü kaybedebileceği konusunda uyarı yapmıştı.

Yol yapımı için onay Kasım 2020'de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps tarafından verilmiş ve sert tartışmalara neden olmuştu.

Mistik anıtı kutsal sayan topluluklar da planı protesto ettiler.

Plana karşı çıkanlar, 'Stonehenge Alliance' adlı bir şemsiye grup altında toplandı ve antik dikili taşların etrafında hala gün yüzü görmemiş arkeolojik hazineler olabileceği tezi üzerinden mahkemeye başvurdu.

2 milyar sterlin harcanacaktı

Kararın ardından Stonehenge Alliance sosyal medya hesabından "Memnuniyetle karşılıyoruz" şeklinde açıklama yapıldı.

Yapılacak yol projesi için 2 milyar sterlin bütçe ayrılmıştı. Karayolları kurumunun resmi hesabından "Karardan büyük ölçüde hayal kırıklığına uğradık" şeklinde bir mesaj paylaşıldı.

Kaynak: Euronews