Yolcular uçaklarda bekletildi, kuyruklar oluştu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndaki elektronik pasaport kapılarının arızalanması sonucu uzun kuyruklar oluştu.

Havaalanının geliş bölümünde yaşanan sorun nedeniyle inen uçakların yolcuları bir süre sınır kontrollerinden geçemedi ve uçaklarda bekletildi.

"Sorun hızla tespit edildi ve çözüldü" açıklamasında bulunan İngiltere İçişleri Bakanlığı, teknik sorunun giriş limanındaki bazı elektronik sınır kontrol kapılarını etkilediğini belirtti.

Yolcular ise geliş bölümünde tam bir "kaos" yaşandığını ve bekleme kuyruklarının hızla uzadığını ifade etti.

Heathrow'a giriş ve çıkışlarda bulunan yolcular, pasaport ve vize kontrollerine ek olarak Covid-19 belgeleri için de işlem yaptırdığı için yaz aylarında uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmıştı.

Avrupa'da yolcu sayısında 2019'da zirvede yer alan İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow, Covid-19 salgınında seyahate yönelik sıkı düzenlemelerin etkisiyle 10'uncu sıraya geriledi.

Kaynak: Euronews