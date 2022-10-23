YTB Başkanı Abdullah Eren, Hollanda'da

YTB Başkanı Eren ve beraberindeki Heyet, Hollanda’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında resmi kurumların yanı sıra iş dünyası, eğitim kurumları ve gençlik derneklerinin temsilcileri, hukukçular ve bakımevindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Hollanda’nın idari başkenti Lahey’de Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Rabin Baldewsingh ile görüşen Eren, YTB'nin her yıl hazırladığı "Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporu"nun verileri ve Hollanda'daki Türk diasporasına yönelik hak ve özgürlükler durumunu paylaştı.

Eren ile Baldewsingh'in toplantısında YTB ile Hollandalı makamlar arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Eren ve YTB heyeti daha sonra Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığında Entegrasyondan Sorumlu Genel Müdür Carsten Herstel ile bir araya geldi.

Türk STK temsilcileriyle görüşmeler

Hollanda’daki önemli sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve eğitim kurumlarını ziyaret eden Eren, Tulip Vakfının Türkçe öğretmenlerinden ve Rotterdam'daki İbn-i Sina İslam İlkokulunun yöneticilerden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ülkede çalışmalar yürüten Türk hukukçularla da görüşen Eren, Lale Bakımevine ziyarette bulunarak, ihtiyaçlarını dinlediği sakinleriyle sohbet etti.

Abdullah Eren, Amsterdam’da 1982'de kurulan ve amatör ligde mücadele eden Amsterdam Gençlerbirliği futbol takımını da ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Temasları kapsamında Hollanda Türk İş Adamları Derneğine (HOTİAD) de ziyarette bulunarak, çeşitli iş kollarındaki Türk firmalarının ülkedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Eren, Corendon firması sahibi iş insanı Atilay Uslu ile de görüşme gerçekleştirdi.

Eren, YTB'nin; eğitim, staj, gezi gibi programlarından mezun olan Türk gençleriyle de bir araya geldi.