Yunan askerleri nedeniyle öldüler

Yunanistan’a geçen göçmenleri Türkiye’ye gönderen Yunan askerleri üç Afgan göçmenin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Türk Jandarma ekiplerince sınırda yakalanan Afgan mülteci Jamalvddin Malangi gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan'a Meriç Nehri'ni aşarak geçtiklerini ve ormanda 3 gün saklandıklarını söyleyen Malangi, "Ormanlık alana yakın olan köye doğru ilerledik. Yunan köylülerinin kapılarını çalıp yardım istedik, o sırada birileri polisi aramış olmalı ki Yunan polisleri gelip bizi yakaladı. Önce bizi polis merkezine götürdüler. Sonra bir araçla nehrin yanına getirildik. Orada iki tane bot vardı. Sistematik bir şekilde gidiş-dönüş yapılıyordu. Onlara bindirilerek geri itildik." dedi.

Malangi, cesedi bulunan 3 kişiden birini tanıdığını savundu.

Ülkelerinde yaşadıkları zorluktan kaçtıklarını ancak karşılaştıkları kötü muamelenin acı verdiğini dile getiren Malangi, "Yunan askerlerinin merhameti bulunmuyor. Türk askerleri ise çok merhametli." diye konuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net