Yunan basınından NATO'ya tepki: Stoltenberg kıvırması

Türkiye'nin sabırlı ve itidalli tavrına karşılık Adalar ve Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan, her fırsatta uluslararası platformlara Türkiye'yi şikayet ediyordu. Avrupa'da çalmadık kapı bırakmayan Atina yönetimi, son olarak NATO'nun kapısını aşındırdı.

NATO'dan aradığı desteği bulamayan ve Genel Sekreter Stoltenberg'in dün yaptığı "diyalog" çağrılarından memnuniyetsizlik duyan Yunan basını, Stoltenberg için skandal manşetler attı.

"STOLTENBERG KIVIRMASI"

Doğu Akdeniz'in adeta sahibiymişçesine tavırlar sergileyerek Türkiye'Nin hak ve menfaatlerini baltalamaya çalışan Yunanistan, NATO'dan beklediği desteği bulamayınca çirkinleşti.

To Vima gazetesi bu sabah "Yunanistan-Türkiye: Stoltenberg Kıvırması ve Atina'nın Rahatsızlığı" başlıklı ve provoke edici ifadelerle dolu haberini manşetten verdi. Haberde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarının kışkırtıcı olduğu belirtilirken, Norveçli Genel Sekreteri Türkiye sempatizanı olmakla suçladı.

STOLTENBERG'İN AÇIKLAMALARI

Yunanistan'ın hazımsızlık duyduğu Stoltenberg'in açıklamalarında bölgedeki tansiyonu düşürmek için çalışmaların yürütüldüğünü ifade edilmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in duyurduğu "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." haberinden sonra henüz bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Yedi Gündem

Kaynak: Haber7