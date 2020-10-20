Yunan donanmasını alarma geçti! Askeri seçenek masada

Oruç Reis araştırma gemisini Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında görevine yeniden başlaması Yunanistan'ın dengesini bozdu. Yunan Kathimerini gazetesinin özel haberine göre; Ankara ve Atina arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de çıkan gerilimle ilgili olarak donanmanın her türlü savaş senaryosunu gözden geçirdiğini ancak olası bir çatışma halinde ilk müdahalenin Türkiye'den gelmesini bekleyeceğini yazdı. Gazetenin internet sitesinde İngilizce yayımlanan bir haber yorumda, Yunan ordusunun, "Türkiye'nin olası tahriklerine karşı" üst seviyede alarmda kalmayı sürdürdüğü belirtilerek, Yunan donanmasına, Türkiye'nin ilk adımı atması halinde yanıt vermesi için onay verildiği aktarıldı.

ASKERİ GERGİNLİK ARAYIŞI

Yunanistan'ın bölgede hem diplomatik hem de askeri açıdan uzun bir krize karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edilen yazıda, Yunan ordusunun önce Ege Denizi'nde Türkiye ile olası askeri kriz ve çatışma hali için planlarını yaparken şu anda Doğu Akdeniz için farklı askeri strateji ve planların masaya yatırdığını yazdı.

YAVUZ'U DA İZLİYORLAR

Kathimerini, Yunan donanmasının özellikle, Oruç Reis araştırma gemisini Doğu Akdeniz'de durdurmak ve engellemek için askeri stratejilere odaklandığını bildirdi. Kathimerini, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin, Oruç Reis araştırma gemisinin bölgede enerji kaynağı bulması halinde, Türkiye'nin bölgeye Yavuz sondaj gemisi göndermesi ihtimaliyle krizin derinleşme ihtimaline karşı ayrıca hazırlıklarını sürdürdüğü yazdı.

İSRAİL, MISIR VE BAE'YLE İTTİFAK

Yunanistan'ın diploması alanında izleyeceği politikalara da yer veren Kathimerini, AB dönem başkanı Almanya'dan daha fazla inisiyatif bekleyen ve Brüksel'in Ankara'ya yaptırım uygulaması için bastıran Atina'nın bölgede Türkiye'ye karşı İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Kaynak: Haber 7