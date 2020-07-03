Yunan hükümetinin gösterileri kısıtlama tasarısı protesto edildi

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla Omonia Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Yunanistan polis devleti olmasın" şeklinde slogan atarak, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Sorunsuz geçen gösteride yapılan konuşmalarda, Yunanistan'da en son cunta döneminde gösterileri kısıtlayan bir yasanın olduğu vurgulandı.

Benzer gösteriler ülkenin diğer kentlerinde de düzenlendi.

29 Haziran'da meclise sunulan düzenlemede, yasaklanan gösterilere katılanlara 1 yıl, şiddet olaylarına karışan göstericilere ise 2 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Tasarının en geç 10 Temmuz'a kadar oylanması bekleniyor.

Kaynak: AA