Yunan mahkemesi Sevan Nişanyan'ı serbest bıraktı

Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da mahkemenin, tutuklu bulunan yazar Sevan Nişanyan'ın ülkeyi 2 hafta içinde terk etmesi şartıyla serbest kalmasına hükmettiğini duyurdu.

Türkiye'de Foça Açık Cezaevi'nden 2017 yılında firar ederek Yunanistan'a kaçan Nişanyan, geçici bir ikamet iznine sahipti.

65 yaşındaki yazar, 30 Aralık 2021'de izninin yenilenme başvurusunun reddedilmesinin ardından Yunan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Ermenistan'ın Atina Büyükelçiliği, Facebook üzerinden yayınladığı mesajda Yunanistan'da mahkemenin Nişanyan'ı serbest bırakmaya karar verdiğini açıkladı. Nişanyan'ın ülkesi Ermenistan'a gidebileceği belirtildi.

Nişanyan da facebook hesabından yaptığı açıklamada 8 günlük gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Karara göre 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmek zorunda olan Nişanyan'ın Ermeni vatandaşı olduğunu ve istediği takdirde bu ülkeye gidebileceğini kaydedildi.

Yunan yetkililer, Nişanyan'ın ikamet izninin uzatılması talebinin neden reddedildiği konusuna henüz açıklık getirmiş değil.

Ermenistan Büyükelçiliği konu hakkında "devreye girdiğini" açıklamış ve "sorunun çözülmesi için tüm yollara başvurulacağını" kaydetmişti.

Sevan Nişanyan, 2014'te Türkiye'de yasa dışı bir inşaat davasından yargılanmış ve 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Nişanyan bu kararın "kendi siyasi fikirlerini cezalandırmak için verildiğini" ileri sürmüştü.